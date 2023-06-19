В Минтруде рассказали, сколько будут длиться новогодние каникулы в 2024 году

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Рита Миронова
Рита Миронова 53 0

Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней.

В Минтруде рассказали, сколько будут длиться новогодние каникулы в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Новогодние праздники в 2024 году для россиян продлятся с 1 по 8 января. Это следует из проекта постановления Минтруда.

В Telegram-канале ведомства подробно указано, какие дни календаря будут выходными, какие перенесут или продлят. Так, например, помимо январских выходных россиян ждет выходной день и 31 декабря.

А в честь Праздника весны и труда граждане России смогут отдохнуть целых четыре дня. На День защитника Отечества и Международный женский день выходных будет по три, так как оба праздника выпадают на пятницу.

День России традиционно будет выходным — 12 июня выпадает на среду. А в ноябре россиян ждет один выходной день — 4 числа в понедельник, в честь Дня народного единства. Однако перед этим будет рабочая суббота.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россияне будут отдыхать на майские в 2024 году.

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В Минтруде рассказали, сколько будут длиться новогодние каникулы в 2024 году

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