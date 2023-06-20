Физик Богачев: недавние вспышки на Солнце не были слишком сильными

|
Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 654 0

Тем не менее из-за них коротковолновая связь может работать некорректно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / SDO; Личный архив Сергея Богачева; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Недавние вспышки на Солнце были не настолько сильными, как может показаться. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал профессор РАН и доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По словам специалиста, существуют периоды низкой активности Солнца. В это время даже средней силы вспышки выделяются и кажутся огромными. А есть периоды высокой активности. Сейчас продолжается именно такой.

«На общем фоне сейчас у нас год этот и следующий — время высокой активности Солнца. На фоне высокой активности события такого рода не выделяются. Такие вспышки, которые сегодня и вчера были, условно их в этом году было 100 штук. Поэтому называть их экстремальными невозможно», — отметил специалист.

Специалист подчеркнул, что некоторые виды коротковолновой связи, которые используются в условиях непрямой видимости, могут работать некорректно. И даже вспышки средней силы могут негативно сказаться на качестве связи.

Некоторое время назад появилась информация, что на Солнце зарегистрировали две сильные вспышки. Ученые сообщили о частичном нарушении коротковолновой радиосвязи.

Подлодка с туристами, погружавшаяся к «Титанику», пропала с радаров

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Софийских озер в Карачаево-Черкесии спасатели ведут поиски четырех туристов. В один момент группа перестала выходить на связь.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
83.99
0.34 91.80
0.17
Дереву с сильным корнем ураган не страшен: китайский совет дня на вторник...

Последние новости

7:39
«Обстоятельства у всех разные»: Самойлова внезапно заговорила о домашнем насилии
7:23
Деньги на черный день: экономист предупредил об опасных видах вложений
7:15
Метр за метром: В Херсонской области продолжают дезинфекцию
7:03
В ожидании сказки: до «Алых парусов» осталось меньше недели
6:58
Предстоит несколько операций: в Петербурге полицейский на самокате сбил ребенка
6:45
Пополнение в семье: как 71-летний Олег Газманов отреагировал на сюрприз от жены

Сейчас читают

«Хочу умереть во сне»: 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна
США и Канада отправили два самолета на поиски пропавшего в Атлантике батискафа
Пополнение в семье: как 71-летний Олег Газманов отреагировал на сюрприз от жены
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео