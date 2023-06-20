Физик Богачев: недавние вспышки на Солнце не были слишком сильными

Недавние вспышки на Солнце были не настолько сильными, как может показаться. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал профессор РАН и доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По словам специалиста, существуют периоды низкой активности Солнца. В это время даже средней силы вспышки выделяются и кажутся огромными. А есть периоды высокой активности. Сейчас продолжается именно такой.

«На общем фоне сейчас у нас год этот и следующий — время высокой активности Солнца. На фоне высокой активности события такого рода не выделяются. Такие вспышки, которые сегодня и вчера были, условно их в этом году было 100 штук. Поэтому называть их экстремальными невозможно», — отметил специалист.

Специалист подчеркнул, что некоторые виды коротковолновой связи, которые используются в условиях непрямой видимости, могут работать некорректно. И даже вспышки средней силы могут негативно сказаться на качестве связи.

Некоторое время назад появилась информация, что на Солнце зарегистрировали две сильные вспышки. Ученые сообщили о частичном нарушении коротковолновой радиосвязи.

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