ЦБ РФ предложил поднять тарифы по ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Мера стала ответом на отказ государств Евросоюза принимать российские сертификаты «Зеленой карты».

ЦБ РФ предложил поднять тарифы по ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Центробанк России предложил повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран, за исключением легковых автомобилей физлиц. Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативно-правовых актов.

Предполагается, что территориальный коэффициент ОСАГО в отношении транспортных средств из недружественных России стран поднимется более чем в семь раз — до 12,5. При этом коэффициент для физлиц из других стран останется 1,7 независимо от категории транспортного средства. Отмечается, что указание вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Решение стало ответом на отказ ряда стран принимать российские сертификаты «Зеленой карты», используемые в качестве международного аналога ОСАГО, заявили в пресс-службе Центробанка.

Как ранее сообщалось, с 1 июня 2023 в 27 странах Евросоюза для российских водителей перестала действовать «Зеленая карта» — международная страховка, принятая на территории всех стран-участниц специального соглашения с одноименным названием.

Теперь при поездках за рубеж водителям из РФ необходимо приобретать полис пограничного страхования соответствующей страны. Такой документ продается на пунктах пропуска в иностранное государство. Иностранным же автомобилистам для поездок по РФ понадобится полис ОСАГО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских водителей уже 30 июня могут лишить права пользоваться международным страховым полисом.

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