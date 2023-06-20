Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ Горловки, где погибла женщина

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 27 0

Ударам подвергся Никитовский район города.

Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; 5-tv.ru

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В результате обстрела украинскими боевиками города Горловки Донецкой народной республики (ДНР) погибла женщина. Жуткие кадры с места трагедии появились в распоряжении 5-tv.ru.

По данным Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе, погибшая 1962 года рождения проживала на Астраханской улице в Никитовском районе города.

Накануне очередным ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглась Белгородская область. За сутки боевики выпустили 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов из «Града». В результате в городе Валуйки пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Также взрывы повредили пять многоэтажек и четыре частных дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли поселок Озеряновка в ДНР, выпустив по нему десять снарядов из реактивной системы залпового огня.

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