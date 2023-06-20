Как будут отдыхать россияне в 2024 году?

Минтруд составил и утвердил график праздничных дней.

Минтруд РФ утвердил полный производственный календарь на 2024 год. Как следует из инфографики URA.RU, россияне будут отдыхать 17 дополнительных дней.

Первые праздничные выходные ожидают граждан страны в январе — с 1 по 8 число будут новогодние каникулы. Начнутся они, кстати, уже с 30 декабря 2023 года.

Затем праздники ожидают в феврале — россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля. В честь Международного женского дня выходные намечаются с 8 по 10 марта.

На майские праздники россияне дважды отдохнут по четыре дня. Первый раз — с 28 апреля по 1 мая, второй — с 9 по 12 мая. Однако на работу придется выйти в субботу 27 апреля.

Оставшиеся выходные дни придутся на День России и День народного единства — 12 июня и 3–4 ноября. А новогодние выходные 2025 года начнутся уже 29 декабря 2024-го.

К слову, в связи с такими большими выходными за год россиянам придется три раза отработать шестидневку. Помимо 27 апреля, рабочими будут еще две субботы — 2 ноября и 28 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России сделают нерабочим днем 31 декабря в 2024 году.