Как будут отдыхать россияне в 2024 году?

|
Рита Миронова
Рита Миронова 24 0

Минтруд утвердил полный производственный календарь на 2024 год

Как будут отдыхать россияне в 2024 году?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей_Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Минтруд составил и утвердил график праздничных дней.

Минтруд РФ утвердил полный производственный календарь на 2024 год. Как следует из инфографики URA.RU, россияне будут отдыхать 17 дополнительных дней.

Первые праздничные выходные ожидают граждан страны в январе — с 1 по 8 число будут новогодние каникулы. Начнутся они, кстати, уже с 30 декабря 2023 года.

Затем праздники ожидают в феврале — россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля. В честь Международного женского дня выходные намечаются с 8 по 10 марта.

На майские праздники россияне дважды отдохнут по четыре дня. Первый раз — с 28 апреля по 1 мая, второй — с 9 по 12 мая. Однако на работу придется выйти в субботу 27 апреля.

Оставшиеся выходные дни придутся на День России и День народного единства — 12 июня и 3–4 ноября. А новогодние выходные 2025 года начнутся уже 29 декабря 2024-го.

К слову, в связи с такими большими выходными за год россиянам придется три раза отработать шестидневку. Помимо 27 апреля, рабочими будут еще две субботы — 2 ноября и 28 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России сделают нерабочим днем 31 декабря в 2024 году.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
84.23
0.24 92.07
0.27
Дереву с сильным корнем ураган не страшен: китайский совет дня на вторник...

Последние новости

21:31
Не было камер: неизвестный обокрал ячейки в банке в Санкт-Петербурге
21:21
В ООН сообщили о продолжении работы с РФ и Украиной по продлению зерновой сделки
21:12
«Стал ведомым и внушаемым»: почему Армен Джигарханян не успел переехать в США
21:01
«Тухлое яйцо» или запах земли? О чем говорят разные вкусы водопроводной воды
20:53
Как будут отдыхать россияне в 2024 году?
20:44
Навигация в направлении Каспия и Азова может стать почти круглогодичной

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
«Обострение неизбежно»: что станет с людьми на пропавшем у «Титаника» батискафе
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео