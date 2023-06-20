«Испытания позади»: чего достигла экономика России к настоящему времени

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Набиуллина: экономика России близка к уровню активности конца 2021 года

«Испытания позади»: чего достигла экономика России к настоящему времени

Фото: © РИА Новости / Вадим Жернов

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Сейчас Центробанк может больше уделять времени долгосрочным приоритетам.

Экономика России близится к своему восстановлению и уже достигла уровня активности конца 2021 года. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе IX Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения.

По ее словам, никакие плохие прогнозы так и не оправдались.

«Хотя худшие прогнозы не оправдались, это не значит, что испытания позади», — сказала Набиуллина.

Также она добавила, что сейчас регулятор может больше уделять времени не оперативному реагированию на вызовы, а своим долгосрочным приоритетам. Один из таких — финансовое просвещение граждан.

Кстати, в рамках Петербургского экономического форума руководитель и основатель программы российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг заявил, что вся экономика России — как спорткар. По его словам, она ускоряется стремительно, обходит европейских грандов, и потому вызывает неподдельный интерес всего мира.

Также во время ПМЭФ-2023 много раз эксперты указывали на то, что промышленность России доказывает, что умеет быстро создавать нужные сложные товары, а банки научились выдерживать кризисы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как экономика России стала похожа на спорткар.

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«Испытания позади»: чего достигла экономика России к настоящему времени

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