Экономика России стала похожа на спорткар: главные итоги ПМЭФ-2023

В Северной столице завершился XXVI Петербургский международный экономический форум. Он заметно отличался от прошлогодних. Подробнее расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Экономика России сейчас — как спорткар

Российский гоночный болид. Под капотом 420 «лошадей». На трассе выжимает 300 километров в час!

«Последняя гонка, которую мы проехали, мы объехали два Mercedes GT3 — многосильные машины, 650 лошадиных сил у них», — рассказал руководитель и основатель программы российского автоспорта SMP Racing. Борис Ротенберг.

Вся наша новая экономика сейчас — как этот спорткар: ускоряется стремительно, обходит европейских грандов, и потому вызывает неподдельный интерес всего мира.

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«Нужно просто понимать, что экономический суверенитет — это неотъемлемая часть многополярного мира», — призвал первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.

На ПМЭФ в этом году как раз и говорят о суверенном развитии как основе нового справедливого мира. Мира, где слушают и слышат голос каждой страны, а не горстки избранных, в агонии хватающихся за былое величие.

«Мы почувствовали эти изменения — когда старые глобальные мощные экономики уступают место новым развивающимся рынкам, странам с рыночной экономикой. Поэтому те, так сказать, лидеры, которые раньше были, пытаются всяческими способами зацепиться за то, чтобы не дать дорогу другим», — считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

Это станет понятнее, если внимательно присмотреться к новым цифрам. БРИКС, куда входит Россия, по данным МВФ с 2020 года уже сравнялась со странами G7 по вкладу в рост мировой экономики. Уже в этом году государства БРИКС обеспечат 32% роста экономики Земли. В то же время «Большая семерка» обеспечит только 30%. К 2028 году доля объединения Китай/Россия/ЮАР/Индия/Бразилия увеличится почти до 34%. А у G7 опустится до 28%.

В процентах, казалось бы, немного. Но в долларах это колоссальные восемь триллионов. Да и в американской валюте считать такие цифры осталось, судя по всему, недолго. Уже сейчас все чаще можно услышать про рубли или юани.

Участие бизнесменов из Китая и Индии на ПМЭФ

Посол КНР вот даже не сразу может ответить, сколько бизнесменов из Поднебесной прилетело в Петербург.

«Участников около 1500. Я думаю, что это беспрецедентный объем. И это, конечно, отражает общее желание с вашей и с нашей стороны. Деловые круги наших стран имеют большое желание плотно работать», — отметил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

Предпринимателей из Китая, конечно, было больше всего из зарубежных гостей. На бизнес-диалогах двух стран некуда было сесть, а участники все прибывали и прибывали.

«Мы работаем в одной электрокомпании и представляем китайское правительство. Я думаю, что это отличная возможность для наших правительств — визит Китая в Россию — обсудить работу электрического сектора», — сообщил участник ПМЭФ-2023 Оу Сяомин.

В четверг, 15 июня, председатель КНР Си Цзиньпин отметил 70-летний юбилей. Один из подарков лидеру — выполнить все поставленные руководством двух стран задачи.

«Будем стараться довести наш товарооборот до 200 миллиардов долларов США», — пообещал полномочный министр посольства Китая Ду Шусу.

Товарооборот с Индией за последний год вырос в пять раз — до 50 миллиардов долларов. И судя по настрою, это тоже не предел.

«Это не первый мой визит в Санкт-Петербург. Вероятно, это уже сотая поездка в Россию — я почти наполовину русский. Но это первая моя поездка на экономический форум. И это прекрасно! Тут столько энергии! Индийская делегация очень большая», — рассказал председатель совета по развитию торговли Индии Мохит Сингла.

Акционерный Банк «РОССИЯ» помогает регионам РФ

Россия не в изоляции, но стремится развивать свою промышленную самостоятельность — экономический суверенитет возможен только вместе с технологическим. По данным Минпромторга, больше всего отечественной продукции сегодня — в железнодорожном машиностроении. Там почти полная независимость. Уверенно себя чувствует себя деревообработка, тяжелая промышленность, нефтяники и газовики. Подтянуться нужно фармацевтической промышленности и производителям медоборудования.

На форуме — почти все российские регионы. Туризм в Северной Осетии, инфраструктурные проекты в Ростовской области, промышленные кластеры в Петербурге, история и оружейные традиции Тулы: крепкие регионы — крепкая страна.

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Стенд Акционерного Банка «РОССИЯ» расположился прямо в сердце павильона субъектов большой страны, где давно ощущают его поддержку. Например, в Нижегородской области — там реализуется проект особой экономической зоны «Кулибин». Благодаря подписанному на полях ПМЭФ соглашению, на ее территории появится уже вторая очередь завода по производству силикагелей и силиказолей. Инвестиции на восемь миллиардов рублей — в развитие химической промышленности региона.

«Проект направлен на импортозамещение. Это для промышленности, это для „пищевки“, это для фармацевтики, ну и еще ряда, так сказать, направлений, которые сегодня активно развиваются в Нижегородской области», — объяснил совладелец компании «Руссилика» Михаил Сутягинский.

Соглашение Акционерного Банка «РОССИЯ» и «Росагролизинга» поможет запустить новые проекты в области разведения крупного рогатого скота, рыбного хозяйства и растениеводства. А трехстороннее — между заводом марочных вин «Инкерман», правительством Севастополя и ведущим банком страны — буквально изменит один из живых символов Крыма. Инвестиции — до пяти миллиардов рублей.

«Нужно правильно, грамотно оценивать риски. Нужно быть не просто финансовыми посредниками, а реальными партнерами тех, кем работаешь. Двигаться вместе — всегда правильнее и быстрее», — подчеркнул председатель правления Акционерного Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин.

Логистика будет удобнее

Такая огромная страна, как Россия, не сможет хорошо развивать экономику без удобной логистики. В нулевой день форума из Петербурга в Москву отправилась первая партия коммерческих грузов. На беспилотных тягачах КАМАЗ. Впервые в мире беспилотные технологии обкатываются с сервисами умной дороги.

Но сотни миллионов тонн можно перемещать не только по земле. Севморпуть на форуме называли Транссибом во льдах и его удобным дублером. По итогам прошлого года общий объем перевезенных по СМП товаров почти в шесть раз превысил лучший показатель времен СССР — более 36 миллионов тонн. А чтобы было еще больше, на форуме предложили открыть компаниям из Азии этот путь.

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«Сейчас уже время для того, чтобы раскрыть те запреты, которые были введены до санкций. Сегодня надо действовать более решительно!» — убежден помощник президента РФ Игорь Левитин.

Профильный министр — оптимистичен!

«План принят, мы по нему работаем, он будет исполнен. От сегодняшних 36 миллионов тонн, я не сомневаюсь, в течении ближайших семи-восьми лет мы выйдем на 200», — поделился прогнозом министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В будущем грузы можно будет доставлять и по воздуху — беспилотниками. Их разработкой и производством сейчас активно занимается Башкортостан — у республики один из самых больших стендов. Кажется, известная на всю страну медом республика будет так же известна и своими беспилотниками. Такие — их уже выпущено пять тысяч единиц — орошают сельскохозяйственные поля.

«Я не знал, например. Первый раз увидел, когда зашел. Поэтому ничего не планировали. Стенд нормальный, рабочий. Республика большая, достижений много», — признался глава Башкирии Радий Хабиров.

Достижения регионов РФ

В Пскове скоро построят большой парк развлечений — одних договоров в сфере туризма подписали больше чем на два миллиарда. Но главное внимание — к этому вездеходу.

«Достаточно легкий — полторы тонны весит. Бензиновый двигатель — ВАЗовский, по сути. 1,5 тысячи кубов, шины низкого давления — он ездит, он ползает, он практически вертикально может подниматься», — похвастался губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Этот вездеход создали в молодом региональном стартапе. С прошлого года в стране действует программа — студенческий стартап. В этом году полторы тысячи победителей получат по миллиону рублей от государства на реализацию своих идей.

Акцент — на воспитание детей

Тяга к знаниям, обучение, а что еще важнее, воспитание начинается с самого детства. С первых слов, детских сказок, а потом мультфильмов и кино. На современных медиагигантах в связи с этим особая ответственность. Именно такие сериалы, мультфильмы и шоу дарит своим зрителям семейство каналов «Национальной Медиа Группы» НМГ, сохраняя основы культуры и традиций. Сегодня все это тоже приходится отстаивать перед так называемыми ценностями Запада.

«Больше 70% опрошенных родителей говорят о том, что мультфильмы должны обучать, развивать и воспитывать именно в традиционных ценностях. Поэтому такой контент, снятый талантливо, сделанный талантливо — неважно, снято это, поставлено или написано — но контент, сделанный талантливо и ярко, очень востребован зрителями. Это обычно очень коммерчески успешные проекты», — рассказала генеральный директор холдинга НМГ Светлана Баланова.

И это — тоже экономика. Едва ли не главное вложение в будущий человеческий капитал. Так устроен Петербургский экономический — он уже давно не бледная копия Давоса. Здесь не просто считают деньги. Участники говорят: площадка на Неве войдет в учебники как точка отсчета, где и возникла основа справедливого мира.