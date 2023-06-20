Трижды предупреждали о смерти: пропавший в океане батискаф не был сертифицирован

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 358 0

Daily Mail: туристы на пропавшем батискафе подписали документ с предупреждением о смерти

Трижды предупреждали о смерти: пропавший в океане батискаф не был сертифицирован

Фото: REUTERS / ABACA

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Подводная лодка должна была доставить любопытных туристов к затонувшему «Титанику», но неожиданно пропала с радаров.

Пассажиров пропавшего во время экскурсии к «Титанику» батискафа заранее уведомили о том, что судно не имеет сертификата. Как пишет Daily Mail, люди подписали документы, в которых были указаны все детали подводной лодки и возможные риски.

Так, судно было экспериментальным, поэтому путешествие на нем могло привести к травмам, эмоциональным потрясениям и даже смерти. Примечательно, что слово смерть уже на первой странице документа было указано трижды.

Батискаф «Титан» потерял связь с исследовательским судном примерно через два часа после погружения под воду утром 18 июня. Борт с туристами следовал к обломкам «Титаника». Сейчас в Атлантическом океане развернута масштабная поисковая операция.

Известно, что на борту находятся президент и основатель американской компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поля-Анри Наржоле и британский миллиардер Хэмиша Хардинга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что станет с людьми на пропавшем у «Титаника» батискафе

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