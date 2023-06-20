«Обострение неизбежно»: что станет с людьми на пропавшем у «Титаника» батискафе

Пассажирам судна остается около двух дней, исходя из объемов кислорода на борту. Что с ними произойдет по истечении этого срока?

У пассажиров пропавшего во время экскурсии к «Титанику» батискафа может начаться гипертоническая болезнь. Об этом 5-tv.ru заявил врач-кардиолог Андрей Кондрахин, перечисляя возможные проблемы со здоровьем, которые могут настигнуть людей на океанских глубинах.

«Здесь надо помнить, что в условиях нехватки кислорода обострение заболеваний будет неизбежным», — подчеркнул эксперт.

На судне остается малое количество кислорода, а само оно пропало с радаров, что осложняет поиски. На борту находятся пять человек, среди которых — владелец компании-организатора подводных круизов, а также состоятельный британский бизнесмен.

«Основное, что может проявиться, это гипертоническая болезнь, то есть гипертонический криз. Резкое повышение артериального давления из-за того, что человек испытывает психологическую нагрузку и нехватку кислорода, то есть, организм будет в стрессе», — объяснил Кондрахин.

В таких условиях организм потребляет больше кислорода и продуктов питания, чтобы обеспечить нормальную работу головного мозга. От стресса люди начнут быстрее сжигать кислород, после чего их ждет два этапа.

Первый — это адаптация. Как разъяснил врач, если пассажиры себя не успокоят, то будут быстрее расходовать остатки воздуха.

«Со временем углекислый газ начнет увеличиваться, и ухудшится самочувствие — появится сонливость, ощущение слабости, организм начнет терять свои функции постепенно», — отметил специалист.

Второй этап заключается в том, что человек просто уснет, а затем впадет в кому. Такой исход, подчеркнул Кондрахин, очень похож на отравление угарным газом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что случилось с пропавшей подлодкой на пути к затонувшему «Титанику».