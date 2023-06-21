Иголка в стоге сена: информация о выходе батискафа на связь оказалась фейком?

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

Капитан Игорь Курдин назвал фейком информацию о выходе пропавшего батискафа на связь

Иголка в стоге сена: информация о выходе батискафа на связь оказалась фейком?

Фото: Reuters / CLH/

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Капитан первого ранга заявил, что шансы найти экипаж батискафа живым практически равны нулю.

Капитан первого ранга и председатель клуба подводников в Санкт-Петербурге Игорь Курдин прокомментировал инцидент с батискафом, который шел к «Титанику».

Эксперт сообщил, что ходить на подобных аппаратах очень опасно. Он заявил, что даже полет в космос представляет меньше угрозы. На батискафе кислорода всего на 96 часов, из них осталось менее 40 часов. А связь с подводным аппаратом была потеряна через одну минуту и 45 секунд.

Капитан считает, что информация о том, что кто-то из команды вышел на связь, не может быть правдой.

«Никакого интернета под водой не было, нет и не будет. Поэтому сообщения о том, что кто-то там вышел на связь — фейк, под водой сообщение осуществляется с помощью звукоподводной связи как правило. Это кодовые сигналы, которые передаются через определенный промежуток времени. На батискафе должна была быть установка для подачи сигнала SOS, но его тоже не было», — заявил капитан изданию 78.ru.

Председатель клуба подводников добавил, что процент успеха в поиске батискафа близок к нулю.

«Все равно, что искать иголку в стоге сена», — сказал капитан.

Курдин не верит, что поиски закончатся успехом. Также вряд ли люди когда-то узнают, что именно произошло на батискафе. Если его и найдут, то вероятность того, что все будут живы и здоровы — очень мала. А пропажа связи через такое короткое время говорит о том, что на батискафе произошло что-то необычное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пропавший в океане батискаф не был сертифицирован.

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