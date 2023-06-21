В Гидрометцентре предупредили о заморозках в четырех регионах Центральной России

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 71 0

Гидрометцентр предупредил о заморозках в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в четырех регионах Центральной России

Фото: www.globallookpress.com / Evgeniy Kanaev

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Заморозки в этих местностях в конце июня — редчайшее явление.

В ближайшие несколько ночей жителей некоторых регионов в Центральном Федеральном округе ожидают заморозки. Об этом ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Выпущено штормовое предупреждение в связи с тем, что ночью 21 и 22 июня в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях прогнозируются заморозки до минус двух градусов», — сообщил он.

Специалист добавил, что подобная погода не свойственна для конца июня в тех регионах. Он призвал владельцев дачных участков принять необходимые меры для защиты урожая. К примеру, перед заморозками обильно полить почву. При этом для москвичей ближайшие дни также будут холодными. Ожидается, что в области в темное время суток столбики термометра опустятся до двух градусов.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры обрушения на Тобольск двух месячных норм осадков.

Тема:
Погода
20 июн
«Будем тонуть»: две месячные нормы осадков обрушились на Тобольск
20 июн
Уже есть погибший: ураган обрушился на города Красноярского края
20 июн
Река Белая начала исчезать в Краснодарском крае
20 июн
В Москву в ближайшие дни придет бодрящий ночной холод
19 июн
Затоплены автомобили: проливные дожди обрушились на Кавказ
19 июн
В Владикавказе после сильного дождя ввели режим ЧС
18 июн
Москвичам пообещали по-настоящему летнюю погоду в ближайшие дни
17 июн
Это не шутки: почему тепловой удар летом очень опасен
16 июн
Охлаждайтесь правильно: чем опасны холодные напитки в жару
16 июн
Ветер до 150 километров в час: мощный циклон обрушился на Индию и Пакистан
+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.23
0.24 92.07
0.27
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на ...

Последние новости

6:42
Пропавшую в Вене осенью прошлого года австрийку нашли во Владивостоке
6:31
«Эффективная тактика»: как Россия применяет огневое прочесывание в зоне СВО
6:19
Врач предупредила о риске потери зрения из-за контакта с борщевиком
6:17
Летнее солнцестояние 21 июня: как встретить самый длинный день года
6:08
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в четырех регионах Центральной России
6:00
Стальные монстры: лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
«Я молюсь»: Айза рассказала, как пытается вылечиться от расстройства психики
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео