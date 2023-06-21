Матч отбора на Евро-2024 приостановили из-за потопа на поле
На борьбу с наводнением вышли работники стадиона со швабрами.
Фото, видео: REUTERS / Russell Cheyne; 5-tv.ru
Не футбол, а водное поло наблюдали зрители отборочного матча чемпионата Европы 2024 года в шотландском Глазго. Игра началась на вполне мажорной ноте, но уже спустя десять минут арбитр вынужден был спасать игроков от потопа в сухом подтрибунном помещении.
Ливень превратил чашу стадиона в бассейн, а футболисты сборных Шотландии и Грузии думали не о том, чтобы забить, а судорожно вспоминали, кто из команды не умеет плавать.
На борьбу с наводнением вышли работники стадиона со швабрами. И, как могли, подготовили арену для продолжения игры.
Матч возобновился примерно через час, а лучшими пловцами, то есть игроками, оказались шотландцы, которые победили со счетом 2:0.
- 21 июн
- Придется попотеть: Сибирь накрывает волна аномальной жары
- 21 июн
- В Гидрометцентре предупредили о заморозках в четырех регионах Центральной России
- 20 июн
- «Будем тонуть»: две месячные нормы осадков обрушились на Тобольск
- 20 июн
- Уже есть погибший: ураган обрушился на города Красноярского края
- 20 июн
- Река Белая начала исчезать в Краснодарском крае
- 20 июн
- В Москву в ближайшие дни придет бодрящий ночной холод
- 19 июн
- Затоплены автомобили: проливные дожди обрушились на Кавказ
- 19 июн
- В Владикавказе после сильного дождя ввели режим ЧС
- 18 июн
- Москвичам пообещали по-настоящему летнюю погоду в ближайшие дни
- 17 июн
- Это не шутки: почему тепловой удар летом очень опасен
Читайте также
37%
0.24 92.07
0.27
Нашли ошибку?