А вы уже знаете? Какая поп-группа выступит перед выпускниками на «Алых парусах» в Петербурге

Для молодежи на Дворцовой площади устроят масштабный концерт: будет круто!

Всего три дня остается до самого главного праздника всех выпускников. «Алые паруса — 2023» по давней традиции проведут в Петербурге. Организаторы приготовили для участников мероприятия и зрителей массу сюрпризов! В том числе и музыкальных.

Конечно, раскрывать имена всех селебрити, которые поздравят виновников торжества с огромной сцены на Дворцовой площади, активисты Северной столицы не спешат. Но делают тонкие намеки: на праздник приедут самые топовые звезды! Среди них — группа BURITO, которую так любит современная молодежь. Будет весело!

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Кто же еще появится на главной сцене Северной столицы 24 июня? Читайте совсем скоро на сайте 5-tv.ru.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Сейчас мероприятие является визитной карточкой не только города на Неве, но и всей России.

Ранее 5-tv.ru рассказал историю кораблей — главного символа «Алых парусов» — с 1968 года.