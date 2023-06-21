А вы уже знаете? Какая поп-группа выступит перед выпускниками на «Алых парусах» в Петербурге

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 27 0

Группа BURITO выступит перед выпускниками на «Алых парусах» в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Frey; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Алые паруса 2023

Для молодежи на Дворцовой площади устроят масштабный концерт: будет круто!

Всего три дня остается до самого главного праздника всех выпускников. «Алые паруса — 2023» по давней традиции проведут в Петербурге. Организаторы приготовили для участников мероприятия и зрителей массу сюрпризов! В том числе и музыкальных.

Конечно, раскрывать имена всех селебрити, которые поздравят виновников торжества с огромной сцены на Дворцовой площади, активисты Северной столицы не спешат. Но делают тонкие намеки: на праздник приедут самые топовые звезды! Среди них — группа BURITO, которую так любит современная молодежь. Будет весело!

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Кто же еще появится на главной сцене Северной столицы 24 июня? Читайте совсем скоро на сайте 5-tv.ru.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Сейчас мероприятие является визитной карточкой не только города на Неве, но и всей России.

Ранее 5-tv.ru рассказал историю кораблей — главного символа «Алых парусов» — с 1968 года.

Тема:
Алые паруса 2023
21 июн
Признан всеми: Какие престижные награды завоевал праздник «Алые паруса»
20 июн
Они споют вам о…: выпускников на «Алых парусах» поздравит не только «Чайф»
20 июн
Лови позитив! Кто из звездных певиц появится на сцене «Алых парусов — 2023»?
20 июн
Больше не секрет: кто исполнит главные музыкальные хиты для участников «Алых парусов — 2023»
20 июн
В ожидании сказки: до «Алых парусов» осталось меньше недели
20 июн
Тест: Хорошо ли вы знаете «Алые паруса» Александра Грина?
19 июн
Секреты «Алых парусов — 2023»: кто станет ведущими легендарного праздника?
19 июн
«Алые паруса» — самый романтичный праздник лета
18 июн
Самый технологичный праздник: как идет подготовка «Алых парусов»
18 июн
ТОП-10 неизвестных фактов об «Алых парусах»
+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.23
0.24 92.07
0.27
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на ...

Последние новости

11:16
«С разных сторон»: ВС РФ освободили укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении
11:12
В Белоруссии начинается мобилизационное учение
11:04
А вы уже знаете? Какая поп-группа выступит перед выпускниками на «Алых парусах» в Петербурге
11:03
Путин не исключил введения уголовной ответственности за поджоги леса и сухой травы
10:53
Двух подростков госпитализировали после падения с высоты в Саратове
10:52
Байден после визита Блинкена в Пекин назвал Си Цзиньпина диктатором

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
Скажется — сбудется: как загадывать желания в День летнего солнцестояния 21 июня

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео