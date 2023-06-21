Путин не исключил введения уголовной ответственности за поджоги леса и сухой травы
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При этом мера будет действовать, несмотря на объем ущреба.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Президент России Владимир Путин не исключил введения уголовной ответственности за намеренные поджоги леса и сухой травы вне зависимости от ущерба. Рассмотреть такой вопрос он поручил правительству, сообщается на сайте Кремля.
«Доклад — до 1 августа 2023 года», — добавляется в тексте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как попытка сжечь автомобиль обернулась крупным лесным пожаром в Ленинградской области. Неизвестные таким образом хотели избавиться от угнанной машины.
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