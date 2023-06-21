Путин не исключил введения уголовной ответственности за поджоги леса и сухой травы

Президент России Владимир Путин не исключил введения уголовной ответственности за намеренные поджоги леса и сухой травы вне зависимости от ущерба. Рассмотреть такой вопрос он поручил правительству, сообщается на сайте Кремля.

«Доклад — до 1 августа 2023 года», — добавляется в тексте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как попытка сжечь автомобиль обернулась крупным лесным пожаром в Ленинградской области. Неизвестные таким образом хотели избавиться от угнанной машины.