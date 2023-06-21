Блогер Блиновская прибыла в суд на заседание по делу о продлении ареста

Скандально известный блогер Елена Блиновская прибыла в Пресненский суд Москвы на заседание по делу о продлении ареста. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры.

«Мать инфоцыган» ограничили в правах, поскольку она является фигурантом громкого дела о неуплате налогов почти на миллиард рублей. Кроме того, ей вменяют отмывание денежных средств. Супруг Блиновской Алексей считается пособником в данном деле, а также обвиняемым в легализации преступных денег. По данным следствия, в период с 2019-го по 2021 год Блиновская «дробила» своих доходы для их занижения. Инфлюенсер имела возможность попасть в СИЗО, однако полное признание вины и наличие четверых детей стали для нее смягчающими обстоятельствами.

Суд признал законным арест имущества Блиновских по делу о неуплате налогов

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Елены Блиновской попытался избежать общения с журналистами после заседания по жалобе на домашний арест, на которое сама фигурантка не явилась.