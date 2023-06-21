Лошадь сбила с ног ребенка на огромной скорости в Анапе — видео

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 53 0

В Анапе восьмилетнего мальчика госпитализировали после столкновения с лошадью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Rezvantsev; 5-tv.ru

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Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

В Анапе лошадь снесла восьмилетнего ребенка с ног прямо на дороге. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Это произошло на Пионерском проспекте в районе «Мореотель».

На записи с уличных камер видеонаблюдения видно, как мальчик в сопровождении взрослых идет вдоль улицы, в какой-то момент он тянется за упавшим мячом и в него в ту же секунду на огромной скорости врезается лошадь, отбрасывая его в сторону.

Сейчас ребенок госпитализирован с травмой головы и переломом носа.

Что случилось с лошадью, пока не известно, но ее хозяин уже найден и проводятся работы по установлению обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как руку ребенка в московском метро зажевал интроскоп. Все случилось за считанные секунды — рука ребенка попала в ход подвижной ленты. На крики мальчика и матери сразу прибежал сотрудник столичного метрополитена.

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