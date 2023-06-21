Путин: наследники героев ВОВ стойко сражаются за правду во время спецоперации
Вся Россия гордится бойцами и поддерживает их.
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru
Наследники героев Великой Отечественной войны (ВОВ) стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин.
Он отметил, что вся Россия гордится бойцами и поддерживает их.
«И офицеры Вооруженных сил РФ защищают наших людей, территориальную целостность России, ее право на суверенное развитие, отстаивают исторический выбор, которые в 2022 году сделали жители Донецкой народной республики и Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, а в 2014-м — крымчане и севастопольцы», — сказал Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская авиация нанесла разрушительный удар по позициям украинских нацистов в Запорожской области и ликвидировала бронетехнику ВСУ.
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