«Хорошо учились»: сколько баллов даст серебряная медаль при поступлении в вуз?

Между тем окончательное решение по этому вопросу власти примут только к сентябрю.

Серебряная медаль будет давать школьникам в России два или три дополнительных балла при поступлении в вуз. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Для ребят, которые завершают школу, золотая медаль — отличники, но понятно, что есть ребята, кто получил одну или две четверки, хорошо учились и как-то их обойти вниманием, как это было, неправильно. Поэтому мы приняли решение и подготовили серебряную медаль», — сказал Кравцов.

До этого стало известно, что в российские школы снова возвращаются долгожданные награды — серебряные медали.

Серебряная медаль — вторая после золотой медали степень отличия при обучении в средней школе.

Еще до 2014 года в России отличившихся выпускников награждали золотыми и серебряными медалями. Как правило, серебром награждали тех выпускников, у кого было не больше двух четверок. Однако уже после 2014 года эти медали заменила единая федеральная медаль «За особые успехи в учении».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как серебряные медали вернутся в российские школы.