Джеймс Кэмерон вынес неутешительный вердикт по батискафу «Титан»
Джеймс Кэмерон считает, что экипаж батискафа «Титан» уже не спасти
Фото: Reuters
Что, по мнению постановщика, произошло с подводным судном?
Канадский режиссер Джеймс Кэмерон считает, что пропавший батискаф «Титан» мог затеряться среди останков затонувшего «Титаника». Об этом сообщил российский ученый Анатолий Сагалевич.
Кэмерон в беседе с Сагалевичем также выразил ему соболезнования. Ученый является другом француза Пола Наржеоле, который пилотировал пропавший батискаф.
Сагалевич и Кэмерон работали вместе над созданием фильма «Титаник». Именно россиянин участвовал в создании глубоководных аппаратов «Мир — 1» и «Мир — 2», которые были использованы во время съемок картины в 1997 году.
«Конечно, он (Кэмерон — Прим. ред.) прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржеоле. Он говорит, что твои друзья уходят один за одним», — цитирует ученого РИА Новости.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что к России не обращались за помощью в поисках батискафа «Титан».
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