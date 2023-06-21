Главком ВМФ: к России не обращались за помощью в поисках батискафа «Титан»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 19 0

Подводный аппарат пропал на пути к затонувшему кораблю «Титаник». Люди не могут выйти на связь, запасы кислорода у них катастрофично малы.

Главком ВМФ: к России не обращались за помощью в поисках батискафа «Титан»

Фото: Reuters / OCEANGATE EXPEDITIONS

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Тема:
Батискаф пропал на пути к «Титанику»

Иностранные власти не обращались к России за помощью в поисках батискафа «Титан». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

Подводный аппарат пропал на пути к затонувшему кораблю «Титаник». Люди не могут выйти на связь, запасы кислорода у них катастрофично малы.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты оценивают шансы на спасение людей в «Титане» как критически низкие. Известно, что всего на борту находятся пять человек. Среди них есть один из самых богатых людей Пакистана. Позднее выяснилось, что пропавший «Титан» не был сертифицирован, а людей, покупавших путевки ко дну трижды предупреждали о риске смерти.

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