Главком ВМФ: к России не обращались за помощью в поисках батискафа «Титан»

Подводный аппарат пропал на пути к затонувшему кораблю «Титаник». Люди не могут выйти на связь, запасы кислорода у них катастрофично малы.
Фото: Reuters / OCEANGATE EXPEDITIONS
Иностранные власти не обращались к России за помощью в поисках батискафа «Титан». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
Подводный аппарат пропал на пути к затонувшему кораблю «Титаник». Люди не могут выйти на связь, запасы кислорода у них катастрофично малы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты оценивают шансы на спасение людей в «Титане» как критически низкие. Известно, что всего на борту находятся пять человек. Среди них есть один из самых богатых людей Пакистана. Позднее выяснилось, что пропавший «Титан» не был сертифицирован, а людей, покупавших путевки ко дну трижды предупреждали о риске смерти.
- 21 июн
- Драма «Титана» в обломках «Титаника»: какие шансы выжить у пассажиров пропавшего батискафа
- 21 июн
- Британец чудом спасся, отказавшись от путешествия к «Титанику» на пропавшем батискафе
- 21 июн
- «Сохраняют надежду»: спасатели услышали с батискафа акустическую обратную связь
- 21 июн
- У пропавшего в Атлантике батискафа были признаки «усталости» корпуса
- 21 июн
- Иголка в стоге сена: информация о выходе батискафа на связь оказалась фейком?
- 20 июн
- Поиски пропавшего в Атлантике батискафа охватили почти 26 тысяч квадратных километров
- 20 июн
- Трижды предупреждали о смерти: пропавший в океане батискаф не был сертифицирован
- 20 июн
- «Обострение неизбежно»: что станет с людьми на пропавшем у «Титаника» батискафе
- 20 июн
- Пропавший без вести: на борту батискафа «Титан» находится один из самых богатых людей Пакистана
- 20 июн
- Поиски пропавшего во время экскурсии к «Титанику» батискафа: что известно на данный момент
Читайте также
37%
0.24 92.07
0.27
Нашли ошибку?