Одна жизнь на двоих, или жуткая судьба сиамских близнецов: самые громкие истории

Сиамским близнецам приходится делить одну жизнь на двоих. Иногда врачам удается «разделить их», но чаще такие операции бывают слишком опасны для обоих близнецов. О самых известных сиамских близнецах пишет StarHit.ru.

Эбби и Бриттани

В 1990 году в США родились сиамские близнецы, которые стали одними из самых известных в мире. Так, Эбби и Бриттани родились с двумя головами, двумя ногами, тремя легкими и одним туловищем. При этом они научились координировать движения и жить полноценной жизнью — сейчас девушки преподают в начальной школе. Правда, зарплату получают одну, так как выполняют функции одного сотрудника.

Сестры Кривошляповы

Печальная история сиамских близнецов из России многих не оставила равнодушными. Мать девочек сошла с ума и попала в лечебницу после того, как увидела их в роддоме, а отец подписал свидетельство о смерти дочерей.

Маша и Даша родились сросшимися в нижней части туловища. Половину жизни они провели в интернатах для инвалидов, где из-за издевательств задумались о самоубийстве. С 12 лет девочки начали пить спиртное и пристрастились.

В 30 лет Даша и Маша встретились со своей матерью, однако та отказалась признавать их. Продолжительный запой после неудачной встречи с родительницей привел сестер к смерти.

Зита и Гита

У девочек было три ноги и общий таз. Российские медики смогли «разделить» сестер и подарить им счастливую жизнь. Девочки окончили школу и строили большие планы на жизнь.

Однако Зита умерла в 2015 году от полиорганной недостаточности. Ее сестра спустя четыре года заболела раком кишечника и по сей день борется с недугом, продолжая также работать и учиться.

Люпита и Кармен

Сестры из США известны своей откровенностью и общительностью. Они родились с общей печенью, кровотоком и репродуктивной системой.

Девушки с удовольствием ходят в кино, путешествуют и даже строят личную жизнь. Так, у Кармен появился бойфренд, с которым она познакомилась в интернете. При этом интимной близости у пары нет.

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