Восемь жертв, среди них дети: последние подробности автокатастрофы в Дагестане

На трассе Р-217 «Кавказ» лоб в лоб по очереди столкнулись легковая машина, грузовик и пассажирский автобус.

Восемь человек погибли, пятеро пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Дагестане. На трассе Р-217 «Кавказ», это Кизлярский район, водитель Toyota Camry при попытке обгона не успел завершить маневр и врезался в КАМАЗ, ехавший по встречной полосе. Второе лобовое столкновение произошло тут же — шофер грузовика потерял управление и ударил пассажирский автобус, выполнявший рейс Москва — Хасавюрт.

Прокуратурой республики организована проверка по факту аварии. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал заместитель прокурора Сергей Кузнецов. Специалисты устанавливают точные обстоятельства смертельного ДТП, проверяют также соблюдение норм безопасности при перевозке туристов. Результаты экспертиз поставлены на контроль главы ведомства.

Минздрав Дагестана подтвердил информацию о восьми погибших пяти пострадавших. Водитель КАМАЗа мертв — сгорел в кабине авто после удара. Остальные жертвы — пассажиры автобуса, среди них двое детей 2010 и 2011 годов рождения, братья. Все пострадавшие, в их числе четырехлетний ребенок, доставлены в Кизлярскую городскую больницу, одна молодая женщина находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Шофер автобуса получил легкие травмы.

На место аварии выехала министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева и бригада Центра медицины катастроф во главе с главврачом центра. В составе группы нейрохирург, хирург, травматолог и реаниматолог. В ведомстве подчеркнули, что на лечение людей, получивших ранения, брошены лучшие силы.

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