В Мелитополе прозвучала серия взрывов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 37 0

Рогов: в Мелитополе прозвучала серия взрывов, предварительно, сработала система ПВО

В Мелитополе прозвучала серия взрывов

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Предварительно, сработала система ПВО.

Серия взрывов прозвучала в Мелитополе. Предварительно, там сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщили власти Запорожской области.

Информацию об этом также подтвердили в администрации города. Дургих подробностей не приводится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались этой ночью атаковать своими беспилотными летательными аппаратами нефтепровод «Дружба» в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, система ПВО РФ сработала мощно.

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