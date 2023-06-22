Отдают дань погибшим: люди по всей России зажигают свечи в День памяти и скорби

В России отмечается День памяти и скорби — 82 года назад началась Великая Отечественная война. Сегодня вспоминают каждого из 27 миллионов погибших.

Во всех регионах зажгли свечи памяти и огненные картины войны. Люди возлагают цветы, отдавая дань тем, кто ценой своей жизни разгромил врага и победил фашизм.