От Москвы до Ярославля: двум фигурантам дела Блиновской дали по три года
В Ярославле мужчине и женщине дали по три года за соучастие по делу Блиновской
Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына
В чем обвиняются мужчина и женщина? И как они связаны с известной «инфоцыганкой»?
Люди, работавшие с блогером Еленой Блиновской, были условно осуждены на три года в Ярославле за создание площадки по обналичиванию денег. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно информации, мужчина и женщина занимались тем, что создали крупную площадку, на которой обналичивали деньги, включавшие свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей.
«Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновными Коляда Н., 09.05.1988 г. р. и Гуляеву А., 18.06.1998 г. р.», — говорится в сообщении.
По итогу, оборот их «фирмы» составил почти 300 миллионов рублей, извлеченный доход — 18 миллионов рублей.
Знаменитость Елена Блиновская остается под домашним арестом с 28 апреля. До 26 июня ей запрещено покидать пределы жилища, общаться с другими фигурантами уголовного дела, отправлять и получать посылки и письма, пользоваться телефоном и выходить в интернет. Блогер и ее защита просили о более мягкой мере пресечения — в виде запрета определенных действий.
По данным следствия, в период с 2019-го по 2021 год Блиновская «дробила» своих доходы для их занижения. Инфлюенсер имела возможность попасть в СИЗО, однако полное признание вины и наличие четверых детей стали для нее смягчающими обстоятельствами.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как адвокат Блиновской намерена обжаловать решение суда.
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