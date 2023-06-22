Профессиональная работа: разведчики ВС РФ отражают атаки ВСУ под Угледаром

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Корреспондент «Известий» Ольков показал работу разведчиков ВС РФ под Угледаром

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Украинское контрнаступление

Небольшая группа способна ликвидировать гораздо более многочисленное подразделение противника.

В эти минуты на южнодонецком фронте российская армия планомерно уничтожает личный состав и технику ВСУ. Благодаря слаженной и профессиональной работе группа всего из нескольких разведчиков способна ликвидировать гораздо более многочисленное подразделение противника.

Как противостоят украинским формированиям под Угледаром — увидел корреспондент «Известий» Кирилл Ольков, он работает на передовой.

Тема:
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