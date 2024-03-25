Путин констатировал полный провал контрнаступления ВСУ

Украинское контрнаступление провалилось, российские войска удерживают инициативу по всей линии соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Сегодня, когда их разрекламированное контрнаступление полностью провалилось, это уже признано всеми, российские Вооруженные силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а все предпринимаемые противником меры по стабилизации фронта успеха не приносят», — сказал глава государства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.