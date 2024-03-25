Путин констатировал полный провал контрнаступления ВСУ

Это, подчеркнул он, уже признано всеми.
Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Украинское контрнаступление провалилось, российские войска удерживают инициативу по всей линии соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Сегодня, когда их разрекламированное контрнаступление полностью провалилось, это уже признано всеми, российские Вооруженные силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а все предпринимаемые противником меры по стабилизации фронта успеха не приносят», — сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
- 25 мар
- «Территориальный раздел»: экс-посол Британии призвал к переговорам по Украине
- 25 мар
- «Красная линия»: Сийярто высказался о возможности отправки войск Венгрии на Украину
- 25 мар
- «Смертельные качели»: на Украине рассказали о тактике армии России в зоне СВО
- 25 мар
- Власти Запорожской области сообщили о прорыве обороны ВСУ у села Вербовое
- 25 мар
- До 120 боевиков ВСУ и шесть танков: Минобороны РФ о ситуации под Авдеевкой
- 25 мар
- «Предупреждение для НАТО»: Британия об уничтожении Россией истребителей F-16
- 25 мар
- Украинские СМИ заявили о взрывах в Киеве и районе аэропорта Жуляны
- 25 мар
- Пушилин заявил о продвижении российских бойцов в районе Часов Яра
- 25 мар
- «Намеренная попытка запугивания»: Сальдо о террористических действиях ВСУ под Херсоном
- 25 мар
- Средства ПВО перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью
Читайте также
75%
0.17 100.37
0.15
Нашли ошибку?