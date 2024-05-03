«Им бы фронт удержать»: эксперт оценил слова Зеленского о новом этапе конфликта

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 543 0

Военный эксперт Хатылев: главный приоритет ВСУ — удержание линии фронта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Глава киевского режима грезит о новом контрнаступлении, отказываясь признавать катастрофичное положение украинской армии на поле боя.

Главная задача украинской армии в сложившейся на поле боя ситуации и в условиях дефицита вооружений — это удержание линии фронта. Поэтому какое-либо контрнаступление с ее стороны маловероятно. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Сергей Хатылев, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о новом этапе военного конфликта, к которому якобы готовятся ВСУ.

«В условиях минимально поступающей техники, боеприпасов, вооружения со стороны Запада первая задача — удержать линию фронта. Говорить о контрнаступлении, о каких-то операциях, стратегических действиях не приходится. Сейчас одна операция — удержать фронт», — отметил Хатылев.

Он указал на то, что российские силы сейчас успешно продвигаются по всей линии фронта.

По мнению эксперта, Зеленский готовит армию к тому, что обещанные 500 тысяч новобранцев не придут. В лучшем случае можно рассчитывать только на 100-150 тысяч человек. Это ведет к тому, что провозглашенные планы по контрнаступлению на ряде направлений не осуществятся, подчеркнул Хатылев.

«Видя истинное состояние дел, превосходство России в воздухе, средствах ПВО, артиллерии и других видах вооружений, можно сделать один вывод: то, что у них (ВСУ — Прим. ред.) сегодня существует из личного состава, запасов вооружений и техники, направят на определенные направления, чтобы хоть каким-то образом показать активность, возможности и оправдать те усилия, которые предпринимает Запад по обеспечению их оружием и боеприпасами», — заявил эксперт.

Накануне директор национальной разведки США Аврил Хайнс заявила, что российские войска добиваются прогресса в ходе спецоперации на Украине. Она отметила, что в ближайшее время у ВС РФ есть возможность «тактических прорывов» сразу на нескольких направлениях, в том числе — донецком и харьковском. При этом Хайнс подчеркнула, что спрогнозировать, когда именно завершится украинский конфликт, в США не берутся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ряды ВСУ будут призывать больных ВИЧ и онкологией. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минобороны Украины.

Тема:
Украинское контрнаступление
11 апр
В Минобороны России предрекли катастрофические итоги нового контрнаступления ВСУ
10 апр
Зеленский заявил о готовности плана нового контрнаступления ВСУ
25 мар
Путин констатировал полный провал контрнаступления ВСУ
12 мар
В ЦРУ спрогнозировали сроки нового контрнаступления ВСУ
10 мар
«Киев не извлек уроков»: новому украинскому контрнаступлению предрекли провал
7 мар
«Плачевная участь»: в Госдуме оценили шансы нового «контрнаступа» ВСУ
6 мар
На Украине раскрыли планы ВСУ на 2024 год: к чему они готовятся?
24 февр
ВСУ ждет снова провал? В НАТО спрогнозировали сроки нового контрнаступления Украины
24 февр
А где люди? В США раскритиковали слова Зеленского о новом контрнаступлении ВСУ
24 февр
«Торг за гарантии»: что стоит за словами Зеленского о новом контрнаступлении
+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
Все будет играть нам на руку: китайский гороскоп на неделю с 6 мая по 12 ...

Последние новости

0:36
Место притяжения: побережье Сахалина облюбовали тысячи сивучей
0:26
В карман? Под Киевом исчезли выделенные на восстановление села 20 миллионов гривен
0:14
Сошлись? Блогер Лерчек провела отпуск с мужем после заявлений о разводе
0:02
«Не всем подряд»: Шольц высмеял просьбы Украины о поставках ракет Taurus
23:52
В США заявили о проблемах Boeing из-за антироссийских санкций
23:41
В Петербурге врачи спасли мужчину с крюком в голове

Сейчас читают

«Им бы фронт удержать»: эксперт оценил слова Зеленского о новом этапе конфликта
Тотальное бессилие: о каких проблемах с психикой говорят выходки Бритни Спирс
Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео