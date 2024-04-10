Зеленский заявил о готовности плана нового контрнаступления ВСУ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Но без помощи Запада, жалуется он, все так и останется на бумаге.

Зеленский заявил о готовности плана нового контрнаступления ВСУ

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Ser

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже подготовили конкретный план нового контрнаступления, однако для полного воплощения потребуется поставка передовых систем вооружения с Запада. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас есть план контрнаступления. Имеющихся у страны вооружений для этого недостаточно», — сказал он.

При этом Зеленский признал факт того, что Незалежная может проиграть в конфликте с Россией. Такой исход для него представился еще более возможным, если страна не дождется помощи.

«У наших партнеров есть определенное оружие, которое нам нужно сегодня, чтобы выжить. Они нужны Украине, чтобы выжить, и я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие», — добавил Зеленский.

С момента завершения первого контрнаступления Украины прошло полгода. Официально о завершении процесса российская сторона объявила 13 октября 2023 года.

Достаточно быстро для всего мира стало очевидным: не сумевшая навязать России свои условия Незалежная полностью провалила все маневры и понесла тяжелейшие потери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каком условии США вступят в конфликт на Украине.

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