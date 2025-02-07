Провальный контрнаступ: как ВС РФ отражали атаку ВСУ в Курской области

Эфирная новость 53 0

Российская пехота продолжает зачищать от врага лесопосадки приграничья.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Украинское контрнаступление

В Курской области боевики ВСУ предприняли самую масштабную за последнее время атаку, пытаясь прорвать нашу оборону и захватить населенные пункты Черкасская Конопелька и Уланок. С самого утра волна за волной сразу по нескольким направлениям националисты гнали свои колонны вперед. Но каждую из них еще на дальних подступах встречали наши беспилотники.

Все это время рядом с подразделениями, которые держали оборону, находился военный корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

«Вот техника подбитая. Вот техника подбитая. Это две ББмки», — перечисляют подбитые машины.

Эта разбитая техника снята бойцами спецназа «Ахмат» рядом с селом Махновка, из которого сегодня началась контратака ВСУ.

Сейчас в штабе спецназа «Ахмат» операторы наблюдают за тем, как смежные подразделения выискивают украинских боевиков. На кадрах с камеры объективного контроля как раз видны подбитые танки врага и бронированные боевые машины, на которых враг пытался прорвать нашу оборону.

Видна и та самая дорога, по которой колонна боевиков ВСУ пыталась прорваться.

«Они успели выставить понтонный мост, чтобы проехать на Черкасскую Конопельку. Выставили понтонный мост и начали наступать по нескольким направлениям. По этому направлению у них было направлено три волны. Первая волна, вторая волна на Черкасскую Конопельку и третья на Уланок», — рассказал боец группы Аида спецназа «Ахмат» с позывным Урусс.

Этой вылазки украинских боевиков в Курском приграничье наши подразделения ждали больше месяца. И командование ВСУ точь-в-точь повторило сценарий своей убийственной контратаки на хутор Бердин в начале января: дождались заморозков и пошли колонами бронетехники вперед, по открытым полям.

Эти танки и бронемашины разбиты артиллерией и авиацией. Первый накат захлебнулся практически сразу после того, как ВСУ перешли реку. Вторая колонна прошла дальше, но там ее встретили наши операторы дронов и полностью уничтожили.

Но боевики не успокоились. Было еще несколько попыток. ВСУ хотели занять недавно потерянные ими села Черкасская Конопелька и Уланок, чтобы замедлить российское наступление на Гуево и отрезать от снабжения часть нашей группировки. Там был мост. Они его прошли — на этом перекрестье была подбита техника.

После неудачи на этом участке ВСУ попытались двинуться в другом районе — на село Кругленькое. И опять тот же результат. За полдня очередного мясного штурма у противника минус шесть танков, три машины разминирования, столько же потеряно БМП и более 200 боевиков уничтожено.

Сейчас российская пехота продолжает зачищать от врага лесопосадки. Но уже к утру на этом участке ждут новую попытку контратаки ВСУ, погода противнику пока это позволяет. Плюс ко всему боевики стянули еще несколько десятков танков и бронемашин из Сумской области в Суджу. Киевский режим пойдет на все, чтобы хоть как-то оправдать гибель тысяч солдат в курском приграничье.

Тема:
Курская область
7 февр
Экипаж Ми-28нм сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
6 февр
ВСУ потеряли 200 боевиков в ходе попытки контрнаступления в Курской области
6 февр
Алаудинов раскрыл детали отражения контратаки украинских боевиков в Курской области
6 февр
ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков на курском направлении
6 февр
ВС РФ сорвали попытку контрнаступления боевиков ВСУ в Курской области
6 февр
FPV-дроны уничтожили технику ВСУ в курском приграничье
6 февр
Путин встретился с Хинштейном в Кремле. Главное
5 февр
Владимир Путин поддержал введение льготной ипотеки в Курской области
5 февр
Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной
5 февр
Путин назвал недостаточной выплату в 150 тыс. рублей для жителей приграничья
-2° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
96.91
-1.15 100.68
-2.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
Экипаж Ми-28нм сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака
5:42
Итоги эксперимента: названо число ДТП с участием беспилотных авто в России
5:25
Первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину
5:01
Провальный контрнаступ: как ВС РФ отражали атаку ВСУ в Курской области
4:45
Правительство нашло способ сократить число коммунальных аварий в регионах России

Сейчас читают

Копыта самого дьявола на снегу: загадочная история следов из Девоншира
Родная бабушка оставила в овраге: подробности жуткой истории 11-месячной малышки, найденной на трассе
«Хуже не придумаешь»: вернувшиеся домой бойцы РФ рассказали о жизни в плену ВСУ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год