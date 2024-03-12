В ЦРУ спрогнозировали сроки нового контрнаступления ВСУ

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 9 0

Бернс: помощь от США поможет ВСУ начать наступление в конце 2024 года

В ЦРУ спрогнозировали сроки нового контрнаступления ВСУ

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

И какие факторы влияют на это?

ВСУ в случае получения Украиной нового пакета помощи от США смогут начать очередное контрнаступление в конце года. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.

«С новым пакетом помощи Украина сможет оказаться в позиции к концу 2024 года — начале 2025 года, когда она вернет себе наступательную инициативу, а также сможет вести переговоры с позиции значительной силы», — сказал разведчик в эфире C-SPAN.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что новому украинскому контрнаступлению предрекли провал.

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