В МИД прокомменировали новость о провокации ВСУ с «грязной» ядерной бомбой

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Срочная новость 331 0

Посол Мирошник: нет гарантий, что Киев не применит «грязную» ядерную бомбу

В МИД прокомменировали новость о провокации ВСУ с «грязной» ядерной бомбой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Спецоперация Курская область Украинское контрнаступление

Украина планирует устроить взрыв в Курской области и ударить по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС.

В российском МИД прокомментировали известие о запланированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) провокации в Курской области. Прежде сообщалось, что боевики киевского режима намерены устроить взрыв грязной ядерной бомбы и ударить по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС в ходе очередной попытки прорваться к Рыльску со стороны Глухова.

«"А может кто-то гарантировать, что Киев не применит "грязную бомбу" для очередной своей провокации или теракта? Всем хозяевам киевского режима, на мой взгляд, стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации. Белому дому стоило бы поинтересоваться у подшефных нацистов, что они задумали и к чему готовятся в этот раз, чтобы потом не было повода говорить, что ничего не знали о готовящейся выходке», — заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Ранее стало известно, что Украина планирует нанести удары по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить в провокации Россию. Об этом рассказали представители управления внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области. По их данным, намерения Киева раскрыли пленные боевики ВСУ в ходе допросов.

Также ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял о наличии у киевского режима «грязной бомбы».

Это оружие состоит из радиоактивных изотопов и взрывчатого вещества. При детонации оболочка устройства разрушается, и взрывная волна разбрасывает радиоактивные вещества на большие расстояния. Как подчеркивал Кириллов, Украина уже использовала отравляющие субстанции, которые могли быть разработаны Соединенными Штатами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Курской области.

Тема:
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В МИД прокомменировали новость о провокации ВСУ с «грязной» ядерной бомбой

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