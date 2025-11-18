Зеленский намерен отвлечь внимание общественности от коррупционного скандала

Анастасия Антоненко
Глава киевского режима, по мнению немецких журналистов, попытается подготовить наступление на передовой.

Какой коварный план против России готовит Зеленский

Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

Diе Wеlt: Зеленский попытается отвлечь от скандала в Киеве попыткой наступления

Украинский президент Владимир Зеленский может попытаться отвлечь внимание от коррупционного скандала попыткой нового наступления на фронте. Таким мнением поделился корреспондент Die Welt* Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.

По словам репортера, украинский лидер прекрасно знает, что его друзья замешаны в крупном мошенничестве. Это еще больше накаляет ситуацию в стране на фоне неудач на передовой. Поэтому Зеленский вынужден отчаянно искать хорошие новости, в связи с чем может начать массированные атаки на фронте для отвлечения внимания от масштабного скандала.

При этом, Ваннер напомнил, российская армия успешно наступает на поле боя.

Коррупционный скандал на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» Зеленского, в организации коррупционной схемы в энергетике.

Ведомство опубликовало кадры с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Установлено, что деньги легализовывали через офис в центре Киева.

В расследовании фигурируют также экс-министр энергетики Герман Галущенко и новый министр энергетики Светлана Гринчук, у которых также провели обыски.

На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, включая Миндича. Фигурантом дела также стал бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Верховной Раде предстоит утвердить не только его отставку, но и Гринчук.

Также известно, что 20 ноября Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в НАБУ обещают новые громкие разоблачения украинских чиновников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* заблокирована в РФ по решению Роскомнадзора.

