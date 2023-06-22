Оператор OceanGate признал всех членов экипажа батискафа «Титан» погибшими

Компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate Expeditions официально признала членов экипажа погибшими. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает телеканал CNN. Представители OceanGate поблагодарили всех, кто принял участие в поисковой операции, людей, предоставивших ресурсы и поддержавших миссию своим личным участием.

«Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время. Мы скорбим об утрате жизней и радости, которую они принесли всем, кого знали», — сказано в заявлении оператора.

Незадолго до этого представители Береговой охраны США подтвердили обнаружение обломков «Титана». Судя по находке, эксперты предположили, что в аппарате произошел направленный внутрь взрыв. Причиной стало внешнее высокое давление. Специалисты службы выразили уверенность в гибели всех участников экспедиции. Поиск тел продолжается, но найти их большой надежды нет.

Глубоководный аппарат «Титан» с пятью членами экипажа на борту пропал с радаров через полтора часа после погружения 19 июня (18 июня в 21:13 по местному времени). На борту были пятеро — 59-летний британский бизнесмен и путешественник Хэмиш Хардинг, один из самых богатейших пакистанцев 48-летний миллиардер Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш и французский акванавт Поль-Анри Наржоле.

Ранее, писал 5-tv.ru, жена пилота пропавшего в Атлантическом океане батискафа оказалась потомком пассажиров «Титаника».