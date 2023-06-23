Береговая охрана США назвала причину гибели батискафа «Титан»

Пять человек с борта глубоководного аппарата, пропавшего в Атлантике 18 июня, официально признаны погибшими.

Береговая охрана США подтвердила гибель пяти членов экипажа батискафа «Титан»Ю пропавшего в Атлантическом океане — 19 июня (18 июня в 21:13 по местному времени) пропала связь с бортом. По информации американской службы, найденные обломки аппарата свидетельствуют о «катастрофическом взрыве», погубившем исследователей.

Как сообщает телеканал CNN, контр-адмирал Береговой охраны Джон Могер во время выступления перед журналистами усомнился, что тела когда-либо удастся найти. Офицер заявил, что на данный момент у него «нет ответа относительно перспектив». При этом, подчеркнул Могер, от поисков служба не отказывается, работа по исследованию дна будет продолжена. В операции задействованы девять различных судов.

Туристический батискаф «Титан» пропал с радаров во время очередного погружения к затонувшему в 1912 году лайнеру «Титаник». Экскурсия должна была продлиться семь дней. Подобные туры оператор OceanGate Expeditions продавал по цене от 250 тысяч долларов. Минувшим утром, по словам Джона Могера, аппарат дистанционного управления обнаружил хвостовую часть «Титана» на дне океана.

На борту находились основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт, ветеран глубоководных исследований Поль-Анри Наржоле, британский бизнесмен и путешественник Хэмиш Хардинг, а также богатейший предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Ранее, писал 5-tv.ru, жена пилота пропавшего в Атлантическом океане батискафа оказалась потомком пассажиров «Титаника».