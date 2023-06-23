Авиацию привлекли для тушения природных пожаров в Магаданской области

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За водой экипажу пришлось летать до Охотского моря.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Kavashkin; 5-tv.ru

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Авиацию привлекли для тушения природного пожара в Магаданской области — в местном заповеднике полыхает реликтовый лес. Самолет-амфибия Бе-200, прибывший из Еврейской автономии, впервые работает на территории региона.

Воду изначально хотели брать в ближайшем к пожару озере, но оно оказалось затянуто дымом. Пришлось летать до Охотского моря — за сутки экипаж совершил около десяти сбросов.

Борются с лесными пожарами и в Сибири — в Томской области чуть ли не каждый день вспыхивает новый очаг. Основной причиной возгораний в этом году стали грозы.

Не удается справиться с пожарами в Алтайском крае — с начала недели их общая площадь выросла более чем в 100 раз. Тушат и с земли, и с воздуха, на помощь алтайским спасателям прибыли десантники авиалесоохраны из соседних регионов.

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