Дворцовая площадь вновь отдана выпускникам. В центре Северной столицы ровно в 22.00 на самую технологичную сцену страны вышли ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. По традиции приветственной речью и ударом в рынду праздник «Алые паруса» открывает губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Далее ведущие «откроют» для выпускников портал в будущее и покажут каким успешным оно может быть. В этом им помогут звезды эстрады

Юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса» вновь озаряет Петербург залпами салютов, провожающих вчерашних школьников в новую жизнь. Создатели всемирно известного события в этом году выбрали главной его темой вечные ценности, которые вдохновляют и дарят веру в будущее. Свои лучшие хиты исполнят Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года станет рок-группа «Чайф».

По окончании концерта на Дворцовой площади начнется самая яркая часть главного выпускного страны. В 00.40 внимание зрителей переключится в акваторию Невы, где развернется уникальное водно-пиротехническое шоу, удивляющее каждый год своей масштабности и красотой миллионы людей по всему миру.

В основу концепции праздника в этом году легли сразу два важных для страны события. Текущий 2023 год назван объявлен годом учителей и наставничества, а сам легендарный праздник «Алые паруса» отмечает юбилей — 55 лет с момента первого появления корабля с алыми парусами в акватории Невы. Во время красочного шоу зрители смогут перенестись в 1968 год, а название каждого номера будет соответствовать определенной эпохе: 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, нулевые и наши дни, которые будут сопровождать популярные в те годы хиты.

Главное, как отмечают организаторы, создать атмосферу каждого десятилетия, чтобы каждый вспомнил в этот момент близкие лично для него приятные события тех лет. Главный персонаж шоу пройдет путь от маленького мальчика, побывает на своем школьном выпускном и, став взрослым и мудрым учителем, приведет свой собственный класс в акваторию Невы на праздник.

Кульминацией водно-пиротехнического шоу станет проход брига «Россия» под алыми парусами. Под залпы салютов он войдет в створку Троицкого моста и проследует вдоль Дворцовой набережной и совершит разворот. В этот момент тысячи выпускников загадывают желание, которое обаятельно сбудется.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года.