Глава Татарстана Минниханов поддержал Владимира Путина

Глава Татарстан Рустам Минниханов поддержал президента страны Владимира Путина в свете военного мятежа, устроенного главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом глава республики сообщил во время обращения к жителям, пишет ИА «Татар-информ».

«Наша страна во все времена славилась сильными духом людьми. Чувство патриотизма и любви к родине — неотъемлемая черта людей всех поколений, всех национальностей. Татарстан всецело поддерживает верховного главнокомандующего, президента страны Владимира Путина», — сказал Рустам Минниханов.

По словам главы Татарстана, россияне должны объединиться вокруг президента и вместе противостоять угрозам.

Утром 24 июня Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам в связи с устроенным ЧВК «Вагнер» вооруженным мятежом. Он назвал его предательством и изменой России, пообещал действовать жестко и привлечь виновных к ответственности перед государством и российским народом.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что объединиться вокруг президента россиян призвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.