Глава Чечни Кадыров призвал подавить военный мятеж

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 304 0

Руководитель Республики заявил, что сделает все возможное ради сохранения единства России и ее государственности.

Глава Чечни Кадыров призвал подавить военный мятеж

Фото: Барыбина Татьяна / ТАСС

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал подавить военный мятеж. Руководитель Республики заявил, что сделает все возможное ради сохранения единства России и ее государственности.

«Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!» — подчеркнул Кадыров в личном Telegram-канале.

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу

Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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