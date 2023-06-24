В Воронежской области сообщили о проведении оперативных действий

Губернатор региона призвал граждан не верить появляющимся в Сети фейкам.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о проведении оперативно-боевых мероприятий в регионе. Для реализации действий в рамках контртеррористической операции были задействованы Вооруженные силы РФ. Губернатор области обещал рассказывать местным жителям об обстановке в своем Telegram-канале.

В связи в появлением в Сети большого числа фейковой информации и недостоверных кадров, которые демонстрируют якобы движение колон военной техники по региону, Гусев призвал граждан следить за данными официальных источников и не поддаваться провокациям.

Губернатор обратил внимание на то, что распространение фейков может повлечь ответственность, предусмотренную российским законодательством. За информационным полем бдительно следят региональная прокуратура и Роскомнадзор, отметил Гусев.

В заключение он выразил надежду на то, что жители Воронежской области проявят ответственность и не будут верить провокациям лиц, которые намерены дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона.