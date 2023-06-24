Движение по Москве-реке временно приостановлено
Власти города ввели режим контртеррористической операции (КТО).
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Движение по Москве-реке временно приостановлено. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в своем официальном Telegram-канале.
«Работа причалов также ограничена», — добавляется в сообщении.
Прежде власти Москвы и области ввели в регионе режим контртеррористической операции (КТО) после событий с ЧВК «Вагнер». Вечером 23 июня ее основатель Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что наряды полиции с военной техникой дежурят на въездах в Москву.
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