Полиция и военная техника: какая обстановка сейчас на въезде в Москву

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 4 469 0

Наряды полиции с военной техникой дежурят на въездах в Москву в рамках режима КТО

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Режим КТО в Москве и Подмосковье Обращение президента РФ Владимира Путина

Власти приняли решение о введении режима КТО в целях обеспечения безопасности населения.

Наряды полиции с военной техникой дежурят на въездах в Москву. Кадры работы силовиков в рамках введенного в столице и Московской области режима контртеррористической операции (КТО) появились в распоряжении 5-tv.ru.

Так, на видео — посты силовиков в районе трассы М-4 «Дон», Киевского шоссе и Липецкой улицы. Также техника была замечена на Варшавском шоссе.

Решение о введении такой меры приняли Сергей Собянин и Андрей Воробьев для обеспечения безопасности населения после событий с ЧВК «Вагнер». Вечером 23 июня ее основатель Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отступничеством от народа и боевых товарищей назвал действия ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина президент России Владимир Путин.

Тема:
Режим КТО в Москве и Подмосковье
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