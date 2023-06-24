Полиция и военная техника: какая обстановка сейчас на въезде в Москву

Наряды полиции с военной техникой дежурят на въездах в Москву в рамках режима КТО
Фото, видео: 5-tv.ru
Власти приняли решение о введении режима КТО в целях обеспечения безопасности населения.
Наряды полиции с военной техникой дежурят на въездах в Москву. Кадры работы силовиков в рамках введенного в столице и Московской области режима контртеррористической операции (КТО) появились в распоряжении 5-tv.ru.
Так, на видео — посты силовиков в районе трассы М-4 «Дон», Киевского шоссе и Липецкой улицы. Также техника была замечена на Варшавском шоссе.
Решение о введении такой меры приняли Сергей Собянин и Андрей Воробьев для обеспечения безопасности населения после событий с ЧВК «Вагнер». Вечером 23 июня ее основатель Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отступничеством от народа и боевых товарищей назвал действия ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина президент России Владимир Путин.
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