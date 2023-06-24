Хлопок произошел у штаба ЮВО в Ростове

При этом официальной информации о случившемся пока нет.
Фото: Reuters
Хлопок, предположительно, произошел у штаба Южного военного округа в Ростове. Присутствующих рядом с этим местом попросили покинуть территорию.
По информации источника 5-tv.ru, хлопок фиксировали внутри здания. Сейчас на месте спокойно.
При этом официальных данных о случившемся пока нет.
Ситуация обострилась после того как вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы в Донецкой народной республике (ДНР) отражают атаки ВСУ, находятся на своих местах.
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