Хлопок произошел у штаба ЮВО в Ростове

Хлопок, предположительно, произошел у штаба Южного военного округа в Ростове. Присутствующих рядом с этим местом попросили покинуть территорию.

По информации источника 5-tv.ru, хлопок фиксировали внутри здания. Сейчас на месте спокойно.

При этом официальных данных о случившемся пока нет.

Ситуация обострилась после того как вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы в Донецкой народной республике (ДНР) отражают атаки ВСУ, находятся на своих местах.