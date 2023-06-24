Пушилин: российские силы в ДНР отражают атаки ВСУ, находятся на своих местах

Российские силы в Донецкой народной республике (ДНР) отражают атаки ВСУ, находятся на своих местах. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин, записал видеообращение с комментарием по ситуации.

«По всей линии соприкосновения на направлении Донецкой Народной Республики бойцы вооруженных сил Российской Федерации на своих местах, отражают атаки противника и продолжают продвигаться вперед, где это возможно», — пояснил Пушилин.

Известно, что накануне украинские террористы трижды за 45 минут атаковали Донецк. Кроме того, немногим позднее пособники киевского режима выпустили шесть снарядов по региону, а затем было еще два удара. Боевики продолжают атаковать районы, где находятся мирные жители.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ возбудила дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за организацию мятежа.