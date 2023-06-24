Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов виз

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 239 0

Ограничения на въезд в страну, введенные в 2022 году, также остаются в силе.

Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов виз

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Латвия прекращает выдачу всех типов виз россиянам, включая гуманитарные. Об этом сообщил избранный президент балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.

Он уточнил, что решение связано с последними событиями в России. Кроме того, в силе останутся введенные в 2022 году ограничения на пересечение границы для российских граждан.

Ринкевичс добавил, что охрану границы тесно координируют Латвия, Литва и Эстония.

«При необходимости мы готовы принимать совместные решения», — добавил он.

Ситуация обострилась после того как вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин работает сейчас в Кремле.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

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