Песков рассказал о местонахождении Путина
Песков: Путин работает в Кремле
Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров
Президент продолжает работать на фоне ситуации в стране.
Президент России Владимир Путин работает сейчас в Кремле. Об этом РИА Новости сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на фоне сообщений о том, что российский лидер якобы уехал из Москвы в другой регион.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными.
Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.
ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Воронежской области проводятся оперативно-боевые мероприятия.
- 24 июн
- Прокопенко призвал бойцов ЧВК «Вагнер» проявить мудрость
- 24 июн
- Роскомнадзор сообщил об ограничении работы интернет-сервисов в районах КТО
- 24 июн
- При обыске у офиса Пригожина обнаружили коробки с деньгами
- 24 июн
- Минпросвещения усилило меры безопасности в детских лагерях на юге России
- 24 июн
- Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал мятеж Пригожина инструментом предательства
- 24 июн
- В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
- 24 июн
- В РЖД сообщили, что поезда в южных регионах России ходят по расписанию
- 24 июн
- Нарышкин назвал попытку вооруженного мятежа не оправдываемым преступлением
- 24 июн
- Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов виз
- 24 июн
- «Останьтесь героями»: глава Бурятии обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»
Читайте также
82%
0.47 91.49
-0.45
Нашли ошибку?