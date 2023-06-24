При обыске у офиса Пригожина обнаружили коробки с деньгами

Внушительную сумму денег нашли в припаркованном рядом авто.
Фото: 5-tv.ru
Силовики при обыске возможного офиса основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге обнаружили коробки с деньгами. Об этом стало известно источнику 78 канала.
По его данным, внушительную сумму нашли в «Газеле», припаркованной во дворе отеля «Трезини». В коробках находились пачки денег, перевязанные резинками, по 250 тысяч рублей. Точная сумма неизвестна. По некоторым данным, речь может идти о миллиарде.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» — самое страшное и не оправдываемое никакими заслугами преступление.
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