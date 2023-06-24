Нарышкин назвал попытку вооруженного мятежа не оправдываемым преступлением

Попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» — самое страшное и не оправдываемое никакими заслугами преступление. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он отметил, что попытка раскачать общество, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны провалилась.

«Россияне продемонстрировали гражданскую зрелость, способность отличить правду от лжи. Наша страна продолжает самоотверженную борьбу за свое будущее, за наш национальный суверенитет, отражает беспрецедентную по своему масштабу агрессию тоталитарно-либеральных режимов Запада. Каждый из нас, в той или иной степени, своими поступками пишет ее историю — и потому обязан проявлять ответственность», — подчеркнул Нарышкин.

Он также призвал к единению и поддержке президента Владимира Путина.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Федеральном медико-биологическом агентстве России поддержали призыв президента страны Владимира Путина к всеобщему единению.