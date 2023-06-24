Нарышкин назвал попытку вооруженного мятежа не оправдываемым преступлением

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 518 0

По его словам, это самое страшное злодеяние, направленное на раскачку общества.

Нарышкин назвал попытку вооруженного мятежа не оправдываемым преступлением

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер Режим КТО в Москве и Подмосковье

Попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» — самое страшное и не оправдываемое никакими заслугами преступление. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он отметил, что попытка раскачать общество, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны провалилась.

«Россияне продемонстрировали гражданскую зрелость, способность отличить правду от лжи. Наша страна продолжает самоотверженную борьбу за свое будущее, за наш национальный суверенитет, отражает беспрецедентную по своему масштабу агрессию тоталитарно-либеральных режимов Запада. Каждый из нас, в той или иной степени, своими поступками пишет ее историю — и потому обязан проявлять ответственность», — подчеркнул Нарышкин.

Он также призвал к единению и поддержке президента Владимира Путина.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Федеральном медико-биологическом агентстве России поддержали призыв президента страны Владимира Путина к всеобщему единению.

Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер
24 июн
Прокопенко призвал бойцов ЧВК «Вагнер» проявить мудрость
24 июн
Роскомнадзор сообщил об ограничении работы интернет-сервисов в районах КТО
24 июн
При обыске у офиса Пригожина обнаружили коробки с деньгами
24 июн
Минпросвещения усилило меры безопасности в детских лагерях на юге России
24 июн
Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал мятеж Пригожина инструментом предательства
24 июн
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
24 июн
В РЖД сообщили, что поезда в южных регионах России ходят по расписанию
24 июн
Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов виз
24 июн
«Останьтесь героями»: глава Бурятии обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»
24 июн
OZON временно перестал принимать заказы в южных регионах России
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
Прокопенко призвал бойцов ЧВК «Вагнер» проявить мудрость
15:45
В Москве отменены все футбольные матчи из-за введения режима КТО
15:43
Эрдоган в разговоре с Путиным полностью поддержал руководство РФ
15:37
Роскомнадзор сообщил об ограничении работы интернет-сервисов в районах КТО
15:28
МИД: Киев планирует создать аварийную ситуацию на Запорожской АЭС и обвинить РФ
15:26
При обыске у офиса Пригожина обнаружили коробки с деньгами

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Полиция и военная техника: какая обстановка сейчас на въезде в Москву
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео