Прокопенко призвал бойцов ЧВК «Вагнер» проявить мудрость

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 423 0

Российская государственная власть прочна, поэтому никакие попытки госпереворота не имеют потенциала.

Прокопенко призвал бойцов ЧВК «Вагнер» проявить мудрость

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

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Действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обречены на провал, поскольку российская государственная власть настолько прочна, что никакие попытки мятежа и госпереворта не имеют потенциала, заявил эксперт РЕН ТВ Игорь Прокопенко.

«Что случилось с Пригожиным? Я думаю, это — помутнение рассудка. Другого разумного объяснения я не вижу. Понятно же, что пытаясь решить вопросы таким способом (сколь бы справедливы они ни были) — это конкретная помощь врагу, причем в самый тяжелый момент», — заявил Прокпенко.

При этом он отметил, что попытки урегулировать ситуацию между ЧВК и Минобороны были — например, подписание контракта. Тем не менее Пригожин не смог справиться с эмоциями и поддался своим амбициям. Это событие, по словам Прокопенко, ставит крест на частных армиях, какими бы эффективными они не были.

«Знаю, что в рядах ВЧК достаточно бойцов и командиров с холодной головой. Свой профессионализм и любовь к Родине они подтвердили на фронте. Теперь пришло время парням проявить мудрость», — добавил Прокопенко.

Гражданам эксперт посоветовал меньше читать непроверенной информации, не создавать негативный эмоциональный фон, ведь «угрозы краха нет». Важно доверять только государственным источникам, все остальное — информационный мусор.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики при обыске возможного офиса основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге обнаружили коробки с деньгами.

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