«Вас обманули»: губернатор Тверской области обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»

Руденя призвал обманутых командованием бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться
Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
Он подчеркнул — предательские мятежи никогда не достигали своих целей.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» и призвал их остановить мятеж. Он обратил внимание соотечественников на недопустимость братоубийства.
По словам Руденя, в ЧВК «Вагнер» служит большое число настоящих патриотов России, которые поддерживают президента Владимира Путина. Он добавил, что в рядах частной военной компании, основателем которой является Евгений Пригожин, служат и жителей Тверской области.
«Сегодня некоторые командиры обманули Вас и повели по пути предательства страны и участия в вооруженном мятеже», — приводит ТАСС его слова.
Он призвал бойцов остановиться, ведь братоубийственное преступление еще можно предотвратить. Кроме того, Руденя напомнил — предательские мятежи никогда не были успешными.
Накануне, 23 июня, основатель Пригожин призвал начать вооруженный мятеж. По его словам, Минобороны РФ нанесло удар по его подразделениям. В оборонном ведомстве опровергли эти сообщения. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина и призвала бойцов не прислушиваться к преступным командам.
Глава государства Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к нации. Он пообещал россиянам сделать все возможное, чтобы отстоять страну. Вооруженные силы РФ и другие ответственные органы получили приказы. Меры антитеррористического характера были введены в Москве, Московской области и ряде других регионов.
Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Липецкой области сообщил о передвижении техники ЧВК «Вагнер» по их территории.
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